Львов очень мощно провел первый тайм и добыл комфортное преимущество. Уже на 10-й минуте Бугай первым прибежал на добивание после дальнего штрафного Васильева и сейва Панькива. До перерыва кипер Руха успел еще ошибиться на выходе, подарив Крушинскому легкий гол с нескольких метров.

Львов победил Рух в галицком дерби со скандальным удалением

На старте второй половины положение "желто-черных" стало катастрофическим – Богдан Бойчук получил сразу две желтых за фол и "наезд" на арбитра Евгения Арановского. Даже в такой ситуации Таллес один мяч отквитал, но не более. 2:1 – Львов победил в дерби и покинул зону переходных матчей.