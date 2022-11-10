Львов – Рух – 2:1 – видео голов и обзор горячего дерби с удалением
16:06 - Читати українською
Львов победил Рух в матче 12 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
10’ Владислав Бугай
32’ Борис Крушинский
Богдан Бойчук 46’
Таллес Брене 49’
10’ Владислав Бугай
32’ Борис Крушинский
46’ Богдан Бойчук
49’ Таллес Брене
Львов очень мощно провел первый тайм и добыл комфортное преимущество. Уже на 10-й минуте Бугай первым прибежал на добивание после дальнего штрафного Васильева и сейва Панькива. До перерыва кипер Руха успел еще ошибиться на выходе, подарив Крушинскому легкий гол с нескольких метров.
Львов победил Рух в галицком дерби со скандальным удалением
На старте второй половины положение "желто-черных" стало катастрофическим – Богдан Бойчук получил сразу две желтых за фол и "наезд" на арбитра Евгения Арановского. Даже в такой ситуации Таллес один мяч отквитал, но не более. 2:1 – Львов победил в дерби и покинул зону переходных матчей.
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