Львів – Рух – 2:1 – відео голів та огляд гарячого дербі з вилученням
16:06 - Читать на русском
Львів переміг Рух у матчі 12 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
10’ Владислав Бугай
Богдан Бойчук 46’
Таллес Бренер 49’
10’ Владислав Бугай
46’ Богдан Бойчук
49’ Таллес Бренер
Львів дуже потужно провів перший тайм і здобув комфортну перевагу. Вже на 10-й хвилині Бугай першим прибіг на добивання після дальнього штрафного Васильєва і сейва Паньківа. До перерви кіпер Руха встиг ще й помилитися на виході, подарувавши Крушинському легкий гол з кількох метрів.
Львів переміг Рух у галицькому дербі зі скандальним вилученням
На старті другої половини становище "жовто-чорних" стало катастрофічним – Богдан Бойчук отримав відразу дві жовті за фол і "наїзд" на арбітра Євгена Арановського. Навіть у такій ситуації Таллес один м'яч відквитав, але не більше. 2:1 – Львів переміг у дербі та покинув зону перехідних матчів.
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