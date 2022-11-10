Львів дуже потужно провів перший тайм і здобув комфортну перевагу. Вже на 10-й хвилині Бугай першим прибіг на добивання після дальнього штрафного Васильєва і сейва Паньківа. До перерви кіпер Руха встиг ще й помилитися на виході, подарувавши Крушинському легкий гол з кількох метрів.

Львів переміг Рух у галицькому дербі зі скандальним вилученням

На старті другої половини становище "жовто-чорних" стало катастрофічним – Богдан Бойчук отримав відразу дві жовті за фол і "наїзд" на арбітра Євгена Арановського. Навіть у такій ситуації Таллес один м'яч відквитав, але не більше. 2:1 – Львів переміг у дербі та покинув зону перехідних матчів.