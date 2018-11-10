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Львів – Олімпік: Тейлор відзначився курйозним голом у ворота донеччан

15:19 25 Читать на русском
Львів – Олімпік: Тейлор відзначився курйозним голом у ворота донеччан
Лукас Тейлор / Фото ФК Львів

Бразильський футболіст Львова Тейлор відзначився голом під час матчу 15-го туру УПЛ проти Олімпіка.

Захисник львівського клубу на 27-й хвилині опинився у потрібному місці, у потрібний час. Форвард Львова Жуліо Сезар пробивав по воротах Махновського, однак м'яч, який летів повз ворота, потрапив у Тейлора.

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Бразилець не розгубився, прийняв м'яч, вийшов на побачення із голкіпером Олімпіка і точно пробив по воротах гостей.

Зараз у матчі триває другий тайм і станом на 60 хвилину зустрічі гол Тейлора поки що залишається єдиним у матчі.

Україна15 тур

Львів - Олімпік: Субота 10 листопада 2018

Львів

live 67'
1 : 1
Олімпік
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Теги
Львів Львів Львів - Олімпік Жуліо Сезар Жуліо Сезар Лукас Тейлор Майа Рейс Лукас Тейлор Майа Рейс
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