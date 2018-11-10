Львів – Олімпік: Тейлор відзначився курйозним голом у ворота донеччан

Бразильський футболіст Львова Тейлор відзначився голом під час матчу 15-го туру УПЛ проти Олімпіка.

Захисник львівського клубу на 27-й хвилині опинився у потрібному місці, у потрібний час. Форвард Львова Жуліо Сезар пробивав по воротах Махновського, однак м'яч, який летів повз ворота, потрапив у Тейлора.

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Бразилець не розгубився, прийняв м'яч, вийшов на побачення із голкіпером Олімпіка і точно пробив по воротах гостей.

Зараз у матчі триває другий тайм і станом на 60 хвилину зустрічі гол Тейлора поки що залишається єдиним у матчі.