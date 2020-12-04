УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам ноября
Дирекция украинской Премьер-лиги обнародовала имена победителей в индивидуальных номинациях после ноябрьских матчей.
В голосовании за топ-футболиста уверенно победил полузащитник Зари Владислав Кочергин, который набрал 34% голосов, сообщает официальный сайт УПЛ.
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К слову, конкурентами Кочергина были защитник Ворсклы Сергей Яворский (34%), полузащитник Динамо Беньямин Вербич (16%), полузащитник Миная Анатолий Нуриев (8%), форвард Десны Филипп Будковский (4%), полузащитник Шахтера Тете (4%), голкипер Львова Орест Котик (3%) и полузащитник Шахтера Тарас Степаненко (2%).
В голосовании за топ-наставника победил тренер Ингульца Сергей Лавриненко (50% голосов). Позади остались Юрий Максимов (Ворскла – 38%), Руслан Костышин (Колос – 7%) и Владимир Шаран (Александрия – 5%).
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