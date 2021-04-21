Внизу турнирной таблицы идет чрезвычайно драматическая борьба за выживание. За пять туров до конца сезона сразу пять клубов претендуют на вылет, причем десятую команду от четырнадцатой отделяют всего три очка. Львов и Минай держатся на расстоянии одного зачётного балла от дна, поэтому сегодня обоим коллективам критически необходимо побеждать.

Львов – Минай: матч официально состоится со зрителями

Для закарпатцев победа над "горожанами" может стать последней в УПЛ, ведь дальше по календарю идут СК Днепр-1, Заря, Ворскла и Шахтер – и всем этим коллективам тоже будут необходимы очки. Правда, на выходных "лисы" сенсационно вынесли Десну (3:1), поэтому списывать подопечных Николая Цымбала рановато. Да, они демонстрируют не очень выразительный футбол, проводя серии по пять матчей без побед, но собраться и выдать феерию Минай способен. Тем более, в матче против Львова.

"Горожане" в пятницу также создали сенсацию, уверенно переиграв Александрию, однако им было несколько проще – "желто-чёрные" выставили резерв, не получили заслуженный пенальти и пропустили гол в первой же осмысленной атаке львовян. Впрочем, за несколько недель до этого подопечные Анатолия Бессмертного вынесли мотивированный Шахтер, забив три гола, поэтому никакой недооценки команды быть не может. Львов – быстрый, агрессивный и хорошо укомплектованный коллектив, который имеет неплохие шансы зацепиться за прописку в элите.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шина (под вопросом) – Ковтун, Маткобожик (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Львов – Минай

Львов: Ильющенков – Бусько, Махмутович, Романчук, Якимец – Чирьяк, Брикнер – Грисьо, Тавареш, Эрнест – Ныч

Минай: Попович – Маембе, Матич, Лопирёнок, Сакив – Ткачук, Петрусенко – Пиняшко, Нуриев, Бойко – Ахмедзаде

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команды абсолютно равны, поэтому возможен любой результат. Можно лишь спрогнозировать, что оба коллектива будут действовать закрыто, ведь цена ошибки слишком высока – особенно это касается Миная. "Лисы" в матче с Рухом откровенно играли на 0:0. Львов выглядит веселее (именно "горожане" выиграли февральськую встречу), но после перформанса закарпатцев с Десной подопечные Анатолия Бессмертного должны сыграть осторожнее.

Ответственность давит на проблемные коллективы. В таких случаях очень часто случается ничья, хотя тут можно ставить на любой счёт.

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