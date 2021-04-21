Внизу турнірної таблиці точиться надзвичайно драматична боротьба за виживання. За п'ять турів до завершення сезону одразу п'ять клубів претендують на виліт, причому десяту команду від чотирнадцятої відділяють всього три очки. Львів і Минай тримаються на відстані одного залікового балу від дна, тож сьогодні обом колективам критично необхідно перемагати.

Львів – Минай: матч офіційно відбудеться з глядачами

Для закарпатців звитяга над "містянами" може стати останньою в УПЛ, адже далі за календарем йдуть СК Дніпро-1, Зоря, Ворскла та Шахтар – і всім цим колективам теж будуть необхідні очки. Щоправда, на вихідних "лиси" сенсаційно винесли Десну (3:1), тож списувати підопічних Миколи Цимбала зарано. Так, вони демонструють не дуже виразний футбол, проводячи серії по п'ять матчів без перемог, але зібратися й видати феєрію Минай здатний. Тим паче, у матчі проти Львова.

"Містяни" у п'ятницю також створили сенсацію, впевнено перегравши Олександрію, однак їм було дещо простіше – "жовто-чорні" виставили резерв, не отримали заслужений пенальті й пропустили гол у першій же осмисленій атаці львів'ян. Втім, за кілька тижнів до цього підопічні Анатолія Безсмертного винесли вмотивований Шахтар, забивши три голи, тож жодної недооцінки команди бути не може. Львів – швидкий, агресивний і пристойно укомплектований колектив, який має непогані шанси зачепитись за прописку в еліті.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шина (під питанням) – Ковтун, Маткобожик (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Львів – Минай

Львів: Ільющенков – Бусько, Махмутовіч, Романчук, Якимець – Чір'як, Брікнер – Грисьо, Тавареш, Ернест – Нич

Минай: Попович – Маємбе, Матіч, Лопирьонок, Саків – Ткачук, Петрусенко – Пиняшко, Нурієв, Бойко – Ахмедзаде

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команди абсолютно рівні, тож можливий будь-який результат. Можна лишень спрогнозувати, що обидва колективи будуть діяти закрито, адже ціна помилки надзвичайно висока – особливо це стосується Миная. "Лиси" у матчі з Рухом відверто грали на 0:0. Львів виглядає веселіше (саме "містяни" виграли лютневу зустріч), але після перформансу закарпатців з Десною підопічні Анатолія Безсмертного повинні зіграти обережніше.

Відповідальність тисне на проблемні колективи. В таких випадках дуже часто трапляється нічия, хоча тут можна ставити на будь-який рахунок.

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