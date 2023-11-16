Лужный оценил перспективы Шовковского на посту наставника Динамо: "Не знаю его как тренера"
Легенда "бело-синих" Олег Лужный поделился ожиданиями от назначения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера киевлян.
"Я не знаю, что Шовковский представляет собой как тренер, поэтому не могу об этом говорить.
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Все будет видно по результатам, которые продемонстрирует Динамо. Я желаю ему только успеха и хочу, чтобы у Александра все получилось. Я каждому тренеру киевлян желаю вернуть славу Динамо и снова поднять его к вершинам, которых заслуживает этот легендарный клуб.
И вообще надеюсь, что и Динамо, и другие украинские клубы приложат все усилия для возрождения уровня нашего чемпионата времен 10-15-летней давности. Именно в тот период, по моему мнению, украинская Лига была на высоком и качественном уровне и была конкурентной в Европе", – сказал Лужный в интервью Sportarena.
Напомним, 48-летний Шовковский ранее уже исполнял обязанности главного тренера Динамо в конце сезона 2022/23. Тогда Луческу был на больничном, но руководил процессом удаленно. Теперь же знаменитый вратарь имеет полный карт-бланш от руководства.
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