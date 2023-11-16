"Я не знаю, що Шовковський являє собою як тренер, тому не можу про це говорити.

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Все буде видно за результатами, які продемонструє Динамо. Я бажаю йому лише успіху і хочу, аби в Олександра все вийшло. Я кожному тренеру киян бажаю повернути славу Динамо і знову підняти його до вершин, яких заслуговує цей легендарний клуб.

І взагалі сподіваюсь, що і Динамо, й інші українські клуби докладуть усіх зусиль для відродження рівня нашого чемпіонату часів 10-15-річної давнини. Саме в той період, на мою думку, українська Ліга була на високому та якісному рівні і була конкурентною у Європі", – сказав Лужний в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, 48-річний Шовковський раніше вже виконував обов'язки головного тренера Динамо наприкінці сезону 2022/23. Тоді Луческу був на лікарняному, але керував процесом віддалено. Тепер же знаменитий воротар має повний карт-бланш від керівництва.

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