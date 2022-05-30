Лунину приготовиться – Реал нацелился на голкипера-вундеркинда, еще ребенком подписавшего первый контракт
Реал планирует усилить вратарскую линию, подписав Габриэля Слонину.
Мадридский клуб подготовил первое предложение по трансферу талантливого голкипера Чикаго Файр Габриэля Слонины, сообщает Фабрицио Романо.
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Заметим, что американцу всего две недели назад исполнилось 18 лет. Свой первый профессиональный контракт Слонина подписал, когда ему было 14. Голкипер уже провел в МЛС два сезона, сыграв 25 матчей (9 "сухих").
Интерес к Слонине легко объяснить изменением планов Реала по Андрею Лунину. Украинец в поисках игровой практики может покинуть Сантьяго Бернабеу уже этим летом.
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