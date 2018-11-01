Лунин за неполных 3 месяца в Леганесе подешевел на 3,5 млн евро

Переход Андрея Лунина в испанский Леганес пока приносит украинскому голкиперу не слишком много пользы. Кроме отсутствия игровой практики, снизилась и трансферная стоимость украинца.

Украинец Андрей Лунин по сравнению с июлем 2018 года потерял в цене 3,5 миллиона евро. Если летом 19-летний вратарь стоил 8,5 млн евро, то сейчас его трансферная стоимость составляет 5 млн евро, сообщает Transfermarkt.

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В июле Лунин подписал контракт с Реалом, после чего голкипера оценивали в 8,5 млн евро. За мадридский клуб Лунин провел несколько поединков во время предсезонной подготовки, в которых произвел неплохое впечатление, однако приход в Реал Тибо Куртуа, а также наличие Кейлора Наваса и Кико Касильи заставили украинца уйти в аренду.

Лунин присоединился к Леганесу на правах аренды из Реала в конце августа этого года, однако провел за команду Пеллегрино только один матч – в Кубке Испании против Райо Вальекано, пропустив 2 гола.

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