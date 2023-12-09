Реал встретится с Бетисом в матче 16 тура Ла Лиги. Стартовые составы команд и ссыка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бетис – Реал начнется в 17:15 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Лунин может покинуть Реал уже зимой, в Испании озвучили большой выбор – украинца зовут клубы из ЛЧ и топ-чемпионатов

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти определился с составом своей команды на матч против Бетиса – итальянец неожиданно включил в основу украинского голкипера Андрея Лунина.

Следует отметить, что Кепа вернулся в заявку "сливочных", но остался на скамье запасных.

Мадридцы возглавляют турнирную таблицу, имея 38 очков. Бетис расположился рядом с зоной попадания в еврокубки.