Реал зустрінеться з Бетісом в матчі 16-го туру Ла Ліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Бетіс – Реал розпочинається о 17:15 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

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Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті визначився зі складом своєї команди на матч проти Бетіса – італієць неочікувано включив до основи українського голкіпера Андрія Луніна.

Варто зазначити, що Кепа повернувся до заявки "вершкових", але залишився на лаві запасних.

Мадридці наразі очолюють турнірну таблицю, маючи 38 очок. Бетіс розташувався поруч із зоною потрапляння в єврокубки.