Лунин в первом полном матче в Ла Лиге помог Леганесу обыграть Алавес

Леганес, в воротах которого стоял украинец Андрей Лунин, добыл минимальную сухую победу над Алавесом.

Чемпионат Испании 2018/2019, 13-й тур

Леганес – Алавес – 1:0

Голы: Эн-Несири, 42

Леганес выходил на матч без травмированного основного голкипера Ивана Куэльяра, которого сегодня заменил наш Андрей Лунин. Увидеть его в каком-то серьёзном эпизоде ​​почти не удалось: Леганес доминировал на протяжении всего поединка, а у Алавеса игра особо не шла. Впрочем, в первом тайме украинец несколько раз очень неуверенно играл на выходе – особенно на 12-й минуте, когда не дошел до подачи и позволил замкнуть её Рубену Собрино. После этого Лунин успокоился и действовал если не блестяще, то точно безошибочно.

Лунин едва не довел фанатов Леганеса до инфаркта в матче с Алавесом – сумасшедший финт за пределами штрафной

Его визави – Фернандо Пачеко – играл гораздо нервознее. Так, на 15-й минуте Эн-Несири едва не перекинул его, элегантно пробив головой после подачи в штрафную. Несколько раз голкипер гостей выпускал мяч из рук, но основная беда была не в нём, а в Леганесе – его футболистам удавалось практически всё, кроме голов. На 42-й минуте этот недостаток исправил Юссуф Эн-Несири, который пробил метров с 10-ти после прекрасной комбинации с прострелом Хонатана Силвы – 1:0.

Второй тайм имел достаточно рваный темп вследствии различных остановок, мелких фолов и двойных замен, но на форме Леганеса это не сказалось никак – команда неслась вперёд. Так, на 59-й неплохо пробивал Гвидо Карильо, на 67-й Пачеко вытащил шикарный выстрел Оскара Родригеса, несколько раз опасно врывался Эн-Несири. Алавес проснулся в последние 10 минут, но ничего острее двух плотных удара Ибая Гомеса над перекладиной создать гостям так и не удалось.

Black Friday: потенциальные трансферы всех клубов Ла Лиги – Зинченко и Лунин в списках двух покупателей

В конце концов, отыграться подопечные Абелардо не смогли. Леганес одержал третью победу в сезоне, набрал 13 очков и поднялся на шестнадцатое место в турнирной таблице. Алавес имеет в активе 23 очка и пока остается на 4-й позиции.