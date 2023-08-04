Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть Реал, но остаться в Примере с борьбой за Лигу чемпионов.

Вильярреал сделал предложение Мадриду по трансферу Лунина, сообщает DefensaCentral. Правда, клубы пока что не сошлись в цене – "желтая субмарина" дает 3 миллиона евро, а Реал требует не менее 5 млн.

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Стороны продолжают переговоры. По информации источника, они могут завершиться успешно, ведь Вильярреал усиленно ищет голкипера, а Реал готов отпустить Андрея, у которого через год истекает контракт.

В Мадриде уже подыскали замену Лунину. Если украинец уйдет, "сливочные" подпишут Давида Сорию. Если же не уйдет, то останется дублером Тибо Куртуа без особых шансов на игровое время.

Вильярреал выиграл Лигу Европы-2020/21, а в прошлом сезоне сражался за попадание в Лигу чемпионов и занял 5 место в Ла Лиге. Клубу нужен новый вратарь, поскольку Пепе Рейне 40 лет, а подменяет его молодой Филип Йоргенсен.

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