"Матч был сложным из-за 3 незасчитанных голов. У них было 2-3 хороших момента. Мы играли хорошо. Важно, что мы победили и взяли 3 очка", – приводит слова Лунина официальный твиттер Реала.

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Отметим, что Лунин сыграл второй свой сухой матч в этом сезоне, сохранив свои ворота на замке в игре с Эльче. Скорее всего, уже в следующем туре Андрей вернется на скамейку для запасных, поскольку Куртуа почти залечил повреждение.

В общей сложности, Лунин сыграл в 6 матчах за Реал в этом сезоне, в которых пропустил 4 гола. В поединках против Хетафе и Эльче украинец оставил свои ворота в неприкосновенности.

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