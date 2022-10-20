"Матч був складним через 3 незараховані голи. У них було 2-3 хороші моменти. Ми грали добре. Важливо, що ми перемогли і взяли 3 очки", – наводить слова Луніна офіційний твіттер Реала.

Героїчні сейви Луніна у відеоогляді матчу Ельче – Реал – 0:3

Зазначимо, що Лунін зіграв вже другий свій сухий матч у цьому сезоні, зберігши свої ворота на замку у грі з Ельче. Скоріш за все, вже в наступному турі Андрій повернеться на лавку для запасних, оскільки Куртуа вже майже залікував пошкодження.

Загалом, Лунін зіграв у 6 матчах за Реал у цьому сезоні, в яких пропустив 4 голи. У поєдинках проти Хетафе та Ельче українець залишив свої ворота в недоторканності.

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