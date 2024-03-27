"Лунин сыграл за сборную так, как должен играть вратарь Реала. В Реале играют топ-футболисты, поэтому можно смело сказать, что Лунин топ. При счете 0:1 с Боснией сейв Андрея был определяющим. Если бы он неудачно сыграл в том моменте, то 0:2 было бы уже трагедией.

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Лунин выручил и с Исландией при счете 1:1. Мне с трибуны уже казалось, что мяч залетает в ворота, но Андрей среагировал великолепно. Сегодня Лунин первый номер сборной Украины, но никто не знает, что будет через три месяца. Дай Бог, чтобы все наши вратари – Лунин, Бущан, Трубин – были в отличной форме.

Лунин движется в правильном направлении. Сейчас в него верит Ребров и Анчелотти, он является номером 1 в Реале, а для меня мадридский клуб – лучший в мире. Андрей уже всем доказал свою состоятельность. Ему нужно продолжать в том же духе и быть уверенным в себе. Сколько уже писали, что Лунину нужно менять прописку, но он не сдался. Это показывает, что у него сильный характер.

Лунин выиграл конкуренцию у самого дорогого вратаря мира – Кепы? Всегда будет кто-то дороже, а кто-то дешевле. В моем понимании Лунин сейчас дороже того же Куртуа", – поделился Хацкевич в интервью Украинскому футболу.

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