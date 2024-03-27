"Лунін зіграв за збірну так, як повинен грати воротар Реала. У Реалі грають топ-футболісти, тому можна сміливо сказати, що Лунін топ. За рахунку 0:1 із Боснією сейв Андрія був визначальним. Якби він невдало зіграв у тому моменті, то 0:2 було б уже трагедією.

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Лунін виручив і з Ісландією за рахунку 1:1. Мені з трибуни вже здавалося, що м'яч залітає у ворота, але Андрій зреагував чудово. Сьогодні Лунін перший номер збірної України, але ніхто не знає, що буде через три місяці. Дай Боже, щоб усі наші воротарі – Лунін, Бущан, Трубін – були у відмінній формі.

Лунін рухається в правильному напрямку. Зараз у нього вірить Ребров і Анчелотті, він є номером 1 у Реалі, а для мене мадридський клуб – найкращий у світі. Андрій уже всім довів свою спроможність. Йому потрібно продовжувати в тому ж дусі і бути впевненим у собі. Скільки вже писали, що Луніну потрібно міняти прописку, але він не здався. Це показує, що в нього сильний характер.

Лунін виграв конкуренцію в найдорожчого воротаря світу – Кепи? Завжди буде хтось дорожчий, а хтось дешевший. У моєму розумінні Лунін зараз дорожчий за того ж Куртуа", – поділився Хацкевич у інтерв'ю Українському футболу.

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