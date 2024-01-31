Мадридцы усилят свою молодежную команду украинским талантом. Илья Волошин сменит Райо Махадаонду на Реал.

Реал опередил Ювентус, Бенфику и еще несколько клубов в борьбе за 17-летнего украинца

Голкипер подпишет контракт с мадридцами до 2026 года. Волошин уже прибыл в столицу Испании, чтобы завершить свой переход. В этом сезоне 17-летний Илья сыграл в 11 матчах за Райо Махадаонду, в восьми из них удержав ворота в неприкосновенности.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Волошин подпишет с Реалом контракт на три года и будет играть за команду Juvenil C (U-17). На украинца претендовали и другие клубы Европы – Бенфика, Спортинг и Ювентус, но вратарь выбрал Реал.

Напомним, Илья Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск, за который выступал с 2014 года по 2019 год. Вратарь успел сыграть за молодежную сборную Украины U-16, за которую дебютировал в мае 2023 года в матче против Латвии (4:0).

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