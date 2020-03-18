Лунин показал, как тренируется со своей невестой в условиях карантина

Андрей Лунин с невестой / фото из соцсетей

Голкипер испанского Овьедо Андрей Лунин поддерживает форму в компании своей девушки, пока тренировки в клубе отменены из-за карантина.

Видео своей тренировки Лунин опубликовал в соцсети Инстаграм. Голкипер и его девушка Анастасия выполняют различные упражнения. Кстати, в конце декабря прошлого года пара обручилась.

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Напомним, что 13 марта Овьедо принял решение отменить все тренировки с целью предотвращения распространения коронавируса.

К слову, Лунин защищает цвета Овьедо на правах аренды, контракт Андрея принадлежат мадридскому Реалу. В нынешнем сезоне Сегунды Лунин провел 9 матчей, в которых пропустил 10 мячей.

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