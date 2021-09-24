22-летний вратарь получает в Реале одну из самых низких заработных плат – около 3,2 млн в евровалюте за сезон "чистыми", сообщает Goal. Интересно, что AS и другие испанские издания говорят о 1,7 млн украинца.

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Более 3 миллионов еще зарабатывают хавбек Дани Себальос, защитник Хесус Вальехо и вингер Винисиус Жуниор. Последний, к слову, феерично проводит текущую кампанию – 7 матчей, 6 голов и 3 ассиста. А вот самые большие доходы у Гарета Бейла и Эдена Азара – 15 и 13 млн после уплаты налогов соответственно.

К слову, Андрей Лунин в сезоне 2021/22 еще не провел ни одного официального матча и является стабильным дублером Куртуа. Всего в активе украинского голкипера лишь один поединок в футболке "сливочных".

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