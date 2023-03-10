Андрей Лунин пропускал матч против Бетиса в прошлом туре из-за приступа гастроэнтерита. На этой неделе украинец вернулся к тренировкам вместе с командой. Карло Анчелотти включил его в заявку на ближайшую игру в 25-м туре Ла Лиги.

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Мадридский Реал сыграет 11 марта против Эспаньола в рамках чемпионата Испании. Начало встречи запланировано на 15:00 по киевскому времени. Андрей Лунин в этом сезоне в футболке "сливочных" выходил на поле в 11 матчах.

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