toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Лунин до перехода в Реал имел предложение от Шахтера

20:13 69 Читати українською
Лунин до перехода в Реал имел предложение от Шахтера
Андрей Лунин / Фото официального сайта Реала

Голкипер сборной Украины мог оказаться в составе донецкого клуба.

"Еще зимой 2018-го во время сборов с Зарей были предложения от Реал Сосьедада и Лудогорца.

Лунин – лидер голосования Golden Boy-2019

Шахтер делал запрос уже в конце сезона, когда пошли разговоры о Арсенале, Ливерпуле, Наполи. Отец встречался с представителями донецкого клуба. Это была уже третья или четвертая их встреча, но первая на таком уровне.

"Горняки" предлагали меньше денег, но примерно то же, что и Реал. В Европе перспективы молодого футболиста такие же, как и в Украине: они покупают, чтобы он прогрессировал, а если он выстрелит, то он уже у них. В Шахтере такая же практика. Уйти из Реала в Леганес или уйти из Шахтера в Мариуполь – что лучше?" - рассказал Лунин YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

"Зідан – не дурень": Лунін у скрутному становищі, або Чому не варто "виливати душу" у ЗМІ

blog_ava
Ярмоленко проиграл пари одноклубникам в Вест Хэме и получил брутальное наказание
10:27
908
Теги
Андрей Лунин Андрей Лунин Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Шахтер Шахтер Трансферы Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
мин
Титоград
21:30
ЦСКА София
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук