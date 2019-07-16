Лунин до перехода в Реал имел предложение от Шахтера

Голкипер сборной Украины мог оказаться в составе донецкого клуба.

"Еще зимой 2018-го во время сборов с Зарей были предложения от Реал Сосьедада и Лудогорца.

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Шахтер делал запрос уже в конце сезона, когда пошли разговоры о Арсенале, Ливерпуле, Наполи. Отец встречался с представителями донецкого клуба. Это была уже третья или четвертая их встреча, но первая на таком уровне.

"Горняки" предлагали меньше денег, но примерно то же, что и Реал. В Европе перспективы молодого футболиста такие же, как и в Украине: они покупают, чтобы он прогрессировал, а если он выстрелит, то он уже у них. В Шахтере такая же практика. Уйти из Реала в Леганес или уйти из Шахтера в Мариуполь – что лучше?" - рассказал Лунин YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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