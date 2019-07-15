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Лунин – лидер голосования Golden Boy-2019

15 июля 23:21 159 Читати українською
Лунин – лидер голосования Golden Boy-2019
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин стал одним из претендентов на награду для лучшего молодого игрока мира.

Украинец попал в список из 80 номинантов, которые поборются за звание лучшего игрока в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне победителем номинации стал центральный защитник Маттейс Де Лигт, который защищает цвета Аякса и сборной Нидерландов.

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Лунин уверенно лидирует в голосовании. На вечер понедельника, 15 июля, Андрей имеет 18% голосов. Проголосовать за Лунина можно, перейдя по этой ссылке.

Заметим, что в настоящее время украинский голкипер находится в Канаде, где в составе мадридского Реала продолжает подготовку к новому сезону.

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