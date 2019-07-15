Лунин – лидер голосования Golden Boy-2019

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин стал одним из претендентов на награду для лучшего молодого игрока мира.

Украинец попал в список из 80 номинантов, которые поборются за звание лучшего игрока в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне победителем номинации стал центральный защитник Маттейс Де Лигт, который защищает цвета Аякса и сборной Нидерландов.

Марсело технически оставил в дураках Лунина на тренировке Реала

Лунин уверенно лидирует в голосовании. На вечер понедельника, 15 июля, Андрей имеет 18% голосов. Проголосовать за Лунина можно, перейдя по этой ссылке.

Заметим, что в настоящее время украинский голкипер находится в Канаде, где в составе мадридского Реала продолжает подготовку к новому сезону.

Лунин теряет шанс на Реал и Испанию – неожиданный трансфер с 18-летним конкурентом "побеждают" украинца