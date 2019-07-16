Лунін до переходу в Реал мав пропозицію від Шахтаря

Голкіпер збірної України міг опинитися в складі донецького клубу.

"Ще взимку 2018-го під час зборів із Зорею були пропозиції від Реал Сосьєдада і Лудогорця.

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Шахтар робив запит вже в кінці сезону, коли пішли розмови про Арсенал, Ліверпуль, Наполі. Батько зустрічався з представниками донецького клубу. Це була вже третя або четверта їхня зустріч, але перша на такому рівні.

"Гірники" пропонували менше грошей, але приблизно те саме, що і Реал. В Європі перспективи молодого футболіста такі ж, як і в Україні: вони купують, щоб він прогресував, а якщо він вистрілить, то він вже у них. У Шахтарі така ж практика. Піти з Реала в Леганес чи піти з Шахтаря в Маріуполь – що краще?" – розповів Лунін YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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