Лукас Тейлор перенес срочную операцию после травмы в спарринге ФК Львов

Защитник Львова Лукас Тейлор вынужден был лечь под нож.

В Турции во время контрольного матча ФК Львов с казахским Ордабасы (2:1) Лукас Тейлор получил травму, в результате чего не смог продолжить игру, сообщает официальный сайт клуба.

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23-летнего бразильца доставили в больницу в Анталии. В результате медицинского обследования, врачи приняли решение о необходимости оперативного вмешательства. Тейлор был успешно прооперирован.

О сроке восстановления защитника не сообщается.

После 18-ти туров УПЛ Львов занимает 8-ю строчку.

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