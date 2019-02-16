Лукас Тейлор перенес срочную операцию после травмы в спарринге ФК Львов

Лига Европы — 15 фев 1029
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Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо
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I'll be back: чому Динамо не варто списувати БєсєдінаСергій Тищенко — 15 фев 3373
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Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка: топ-5 матчів євровікендуМир — 15 фев 515
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Украина увеличила отставание от Бельгии в клубном рейтинге УЕФАЛига Европы — 15 фев 596
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Олимпиакос – Динамо: идеальный результат при посредственный игре, инертный Соль и повторение историиЛига Европы — 14 фев 4556