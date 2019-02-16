Лукас Тейлор переніс термінову операцію після травми у спарингу ФК Львів

Світ — 09:20 1038
-
Тіло Еміліано Сали доставили в Аргентину – сьогодні пройде похорон загиблого гравця
-
Кальєхон, Барклі, Аспілікуета та ще 8 гравців у збірній тижня Ліги ЄвропиЛіга Європи — 00:31 351
-
Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – ДинамоЛіга Європи — 15 лют 6559
-
I'll be back: чому Динамо не варто списувати БєсєдінаСергій Тищенко — 15 лют 3434
-
"Безумство у День Валентина": німецькі ЗМІ остерігаються нічиєї у матчі Шахтар – Айнтрахт, згадуючи жахіття 2014-гоЛіга Європи — 15 лют 6498