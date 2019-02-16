Лукас Тейлор переніс термінову операцію після травми у спарингу ФК Львів

Захисник Львова Лукас Тейлор змушений був лягти під ніж.

В Туреччині під час контрольного матчу ФК Львів з казахським Ордабаси (2:1) Лукас Тейлор отримав травму, у результаті чого не зміг продовжити гру, повідомляє офіційний сайт клубу.

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23-річного бразильця доправили до лікарні в Анталії. В результаті медичного обстеження, лікарі прийняли рішення про необхідність оперативного втручання. Тейлора було успішно прооперовано.

Про термін відновлення захисника не повідомляється.

Після 18-ти турів УПЛ Львів посідає 8-му сходинку.

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