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Защитник Львова Тейлор: После спаррингов не чувствую своих ног

16:48 63 Читати українською
Защитник Львова Тейлор: После спаррингов не чувствую своих ног
Лукас Тейлор / ФК Львов

Защитник Львова Лукас Тейлор поделился впечатлениями от зимних сборов.

"Очень тяжелый сбор, по два интенсивных тренировки каждый день. После матчей я почти не чувствую своих ног. Но я верю, что это реально нам поможет весной.

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Тренировочный сбор существует для того, чтобы пробовать внедрять что-то новое в игру команды, делать ее игру более разнообразной. К тому же, на сборе присутствуют новые лица, которые могут усилить наш клуб. Считаю, что это будет полезно для Львова, ведь высокий уровень конкуренции только делает игру команды сильнее.

По моему мнению, командная игра с каждым матчем эволюционирует. Поэтому нет никаких сомнений, что нам по силам оказаться среди "шестерки" лучших коллективов в конце первого этапа соревнований", – цитирует Тейлора официальный сайт Львова.

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Теги
Зимние сборы Львов Львов Лукас Тейлор Майа Рейс Лукас Тейлор Майа Рейс
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