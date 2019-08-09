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Лукас Моура продлил контракт с Тоттенхэмом

20:10 11 Читати українською
Лукас Моура продлил контракт с Тоттенхэмом
Лукас Моура / твиттер ФК Тоттенхэм

Полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура продлил сотрудничество с клубом на 5 лет.

Тоттенхэм объявил о продлении согласшения с Лукасом Моурой до 2024 года, передает твиттер клуба.

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Напомним, именно Лукас стал героем полуфинала Лиги чемпионов 2018/19, отличившись хет-триком в ворота Аякса.

В целом бразилец провел в составе Тоттенхэма 60 матчей во всех турнирах, отметившись 16 забитыми мячами.

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