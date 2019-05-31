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Лукас Моура: Я был в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед, но в последний момент передумал

31 мая 22:54 30 Читати українською
Лукас Моура: Я был в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед, но в последний момент передумал
Лукас Моура / Reuters

Полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура мог выступать в составе другой английской команды.

Перед переездом в Лондон бразильца хотел приобрести Манчестер Юнайтед.

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"Был разговор с Манчестер Юнайтед, но мне предлагали аренду, я не хотел идти на такое. Я подумал, что если уйду с ПСЖ, то не хочу возвращаться. Когда я прибыл в Тоттенхэм, увидел тренировочную базу и встретил тренера, сказал, что хочу оказаться здесь", – цитирует Моуру The Guardian.

Напомним, именно Лукас вывел "шпор" в финал Лиги чемпионов, забив три гола в ворота амстердамского Аякса на стадии 1/2.

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