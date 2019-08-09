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Лукас Моура продовжив контракт з Тоттенхемом

20:09 190 Читать на русском
Лукас Моура продовжив контракт з Тоттенхемом
Лукас Моура / твіттер ФК Тоттенхем

Півзахисник Тоттенхема Лукас Моура продовжив співпрацю з клубом на 5 років.

Тоттенхем оголосив про продовження угоди із Лукасом Моурою до 2024 року, передає твіттер клубу.

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Нагадаємо, саме Лукас став героєм півфіналу Ліги чемпіонів 2018/19, відзначившись хет-триком у ворота Аякса.

Загалом бразилець провів у складі Тоттенхема 60 матчів у всіх турнірах, відзначившись 16 забитими м'ячами.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Лукас Моура Лукас Моура
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