Лукас Моура продовжив контракт з Тоттенхемом

Півзахисник Тоттенхема Лукас Моура продовжив співпрацю з клубом на 5 років.

Тоттенхем оголосив про продовження угоди із Лукасом Моурою до 2024 року, передає твіттер клубу.

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Нагадаємо, саме Лукас став героєм півфіналу Ліги чемпіонів 2018/19, відзначившись хет-триком у ворота Аякса.

Загалом бразилець провів у складі Тоттенхема 60 матчів у всіх турнірах, відзначившись 16 забитими м'ячами.

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