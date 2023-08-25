Бельгийский форвард Ромелу Лукаку никак не может сбежать из Челси, где на него не рассчитывают.

Лукаку устал ждать предложения от Ювентуса и решил перейти в Рому, сообщает The Telegraph. Клубы уже начали переговоры по трансферу.

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Рома нацелена на сезонную аренду форварда и готова взять на себя всю зарплату. Челси хочет продать Ромелу, но готов пойти на уступки с арендой, лишь бы избавиться от скандалиста.

В подписании Лукаку заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, но Лукаку категорически отказывается ехать на Ближний Восток. Барселона и ПСЖ также мониторят ситуацию, добавляет Sky Italia.

Прошлый сезон Лукаку провел в составе Интера, с которым дошел до финала Лиги чемпионов, записав в свой актив 14 голов и 7 ассистов. "Нерадзурри" хотели выкупить форварда, но после интриг с Ювентусом отказались.