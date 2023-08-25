Бельгійський форвард Ромелу Лукаку ніяк не може втекти з Челсі, де на нього не розраховують.

Лукаку втомився чекати пропозиції Ювентуса та вирішив перейти в Рому, повідомляє The Telegraph. Клуби вже розпочали переговори щодо трансферу.

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Рома націлена на сезонну оренду форварда та готова взяти на себе всю зарплату. Челсі хоче продати Ромелу, але готовий піти на поступки з орендою, аби тільки здихатися скандаліста.

У підписанні Лукаку зацікавлені клуби з Саудівської Аравії, однак Лукаку категорично відмовляється їхати на Близький Схід. Барселона та ПСЖ також моніторять ситуацію, додає Sky Italia.

Минулий сезон Лукаку провів у складі Інтера, з яким дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, записавши до свого активу 14 голів та 7 асистів. "Нерадзуррі" хотіли викупити форварда, але після інтриг з Ювентусом відмовилися.