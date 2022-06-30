"Это удивительное чувство. То, чего мы достигли здесь год назад, было фантастическим. Это касается команды, болельщиков и меня лично. Интер дал мне так много, и я надеюсь, что выступлю еще лучше, чем в прошлый раз. Пора усердно работать всей командой и, надеюсь, добиться еще большего успеха, чем раньше.

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Это как вернуться домой. Я и моя семья были так счастливы благодаря людям, болельщикам и товарищам по команде. С первого дня, когда я приехал сюда, все помогали мне устроиться. Я очень счастлив. Я сохранил свой дом здесь, когда уехал в Англию, это что-то значит. Я рад вернуться и я не могу дождаться, чтобы выйти туда с моими товарищами по команде.

Что побудило вернуться в Интер? Болельщики прежде всего, мои партнеры по команде, а также потому, что я хотел работать с этим тренером. Мы были на связи в течение сезона. Я думаю, что он делает большую работу здесь. Я хочу помочь команде и добиться успеха в этом клубе", – заявил Лукаку в комментарии пресс-службе Интера.

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