Беларусь из-за санкционной авиаблокады страны вынуждена проводить матчи отбора на ЧМ-2022 в российской Казани.

Лукаку провел 100-й матч за сборную Бельгии и отметил это событие голом и ассистом в гениальной атаке

Первая встреча белорусов с Бельгией завершилась сокрушительным поражением со счетом 0:8. Однако на этот раз не опозориться будет проще, ведь "дьяволы" прибудут в Россию без ряда важных исполнителей, сообщает New.in-24.

Ромелу Лукаку и Ян Вертонген не сыграют из-за дисквалификации. Но это не единственные потери Роберто Мартинеса. Также не помогут своей команде Тибо Куртуа и Тома Менье. Голкипера беспокоит дискомфорт в ахилловом сухожилии, а защитник уже вернулся в расположение Боруссии Д.

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