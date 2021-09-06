Білорусь через санкційну авіаблокаду країни змушена проводити матчі відбору на ЧС-2022 у російській Казані.

Лукаку провів 100-й матч за збірну Бельгії і відзначив цю подію голом та асистом у геніальній атаці

Перша зустріч білорусів з Бельгією завершилася нищівною поразкою з рахунком 0:8. Однак цього разу не зганьбитися буде простіше, адже "дияволи" прибудуть до Росії без низки важливих виконавців, повідомляє New.in-24.

Ромелу Лукаку та Ян Вертонген не зіграють через дискваліфікацію. Але це не єдині втрати Роберто Мартінеса. Також не допоможуть своїй команді Тібо Куртуа й Тома Меньє. Голкіпера турбує дискомфорт в ахілловому сухожиллі, а захисник уже повернувся в розташування Борусії Д.

Іспанія познущалась із Грузії, Бельгія розібралась з чехами, продемонструвавши лайфхак для збірної України