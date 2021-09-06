Накануне сборная Бельгии разгромила Чехию и стала единоличным лидером своей группы в отборе на ЧМ-2022. Отчетная встреча стала сотой для звездного нападающего "дьяволов" Ромелу Лукаку. Перед стартовым свистком он получил соответствующие подарки.

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В конце концов, Лукаку устроил праздник еще и на футбольном поле. Именно Ромелу открыл счет, а позже помог забить дебютный гол за Бельгию Алексису Салемакерсу. Третий мяч хозяев пришел после гениальной атаки – Азар и Лукаку поочередно сыграли пятками и вывели на удар вингера Милана.