Состоялись очередные поединки квалификации к ЧМ-2022 в группах B и E. Читайте отчет встреч на Футбол 24.

Чемпионат мира-2022, квалификация

Группа B

Испания – Грузия – 4:0

Голы: Гайя, 14 Солер, 25, Торрес, 41, Сарабия, 63

Косово – Греция – 1:1

Гол: Мурики, 90+2 – Дувикас, 45+2

Группа Е

Бельгия – Чехия – 3:0

Голы: Лукаку, 8, Азар, 41, Салемакерс, 65

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Грузия является очевидным аутсайдером группы B, что и продемонстрировал матч против лидера – команды Испании. Хозяева в свое удовольствие разгромили соперника, отгрузив 4 безответных гола, еще два мяча арбитр отменил из-за офсайда. Испания остается лидером группы, у Грузии – лишь один зачетный балл за 5 поединков.

В параллельном матче этой группы соревновались Косово и Греция. Команды имеют небольшие шансы даже на второе место, где расположилась Швеция, поэтому просто старались продемонстрировать хорошую игру. Финальгний свисток зафиксировал боевую ничью 1:1.

Бельгия отстояла статус лидера группы E в домашнем противостоянии с Чехией. Хозяева на классе разгромили соперника тремя голами и почти гарантировали себе выход в финальную часть турнира. Напомним, уже 8 августа сборная Чехия сыграет товарищеский матч против национальной команды Украины.

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