Лука Зидан отправится в аренду в Расинг

Представитель Сегунды Расинг арендует голкипера Реала Луку Зидана.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан попросил отдать своего сына Луку в аренду из-за малого количества игровой практики, сообщает Marca. Француз лично побывал в Сантандере и порекомендовал сыну перейти в местный клуб.

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Таким образом, шансы Андрея Лунина на место в тройке вратарей мадридского гранда увеличиваются. Ранее сообщалось, что украинца могут отдать в Бетис.

В сезоне 2018/19 Расинг завоевал путевку в Сегунду и настроен вернуться в Примеру впервые с 2012 года. Несколько лет назад клуб переживал серьезные финансовые проблемы.

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