toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Лука Зидан отправится в аренду в Расинг

09:56 116 Читати українською
Лука Зидан отправится в аренду в Расинг
Лука Зидан / ФК Реал Мадрид

Представитель Сегунды Расинг арендует голкипера Реала Луку Зидана.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан попросил отдать своего сына Луку в аренду из-за малого количества игровой практики, сообщает Marca. Француз лично побывал в Сантандере и порекомендовал сыну перейти в местный клуб.

Реал и его дилеммы: Лунин имеет 20 предложений, Бейл – 8 друзей по бунту, а у Переса трансферная цель на миллиард евро

Таким образом, шансы Андрея Лунина на место в тройке вратарей мадридского гранда увеличиваются. Ранее сообщалось, что украинца могут отдать в Бетис.

В сезоне 2018/19 Расинг завоевал путевку в Сегунду и настроен вернуться в Примеру впервые с 2012 года. Несколько лет назад клуб переживал серьезные финансовые проблемы.

Несподівана загроза для Луніна та серйозний конкурент Ярмоленка: Іспанія U-21 перемогла на Євро – що з ними буде

blog_ava
КАН-2019: Кот-д'Ивуар дожал Мали, Тунис перестрелял Гану в послематчевых пенальти – определились все четвертьфиналисты
00:50
221
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид Лука Зидан Лука Зидан Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Андрей Лунин Андрей Лунин Расинг Расинг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
2
мин
Астана
16:00
ЧФР Клуж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук