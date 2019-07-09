Лука Зідан відправиться в оренду у Расінг

Представник Сегунди Расінг орендує голкіпера Реала Луку Зідана.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан попросив віддати свого сина Луку в оренду через малу кількість ігрової практики, повідомляє Marca. Француз особисто побував у Сантандері і порекомендував сину перейти у місцевий клуб.

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Таким чином, шанси Андрія Луніна на місце у трійці воротарів мадридського гранда збільшуються. Раніше повідомлялось, що українця можуть віддати у Бетіс.

У сезоні 2018/19 Расинг завоював путівку в Сегунду і налаштований повернутись до Прімери вперше з 2012 року. Кілька років тому клуб переживав серйозні фінансові проблеми.

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