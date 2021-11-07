27-летний форвард получил вызов в сборную, сообщает официальный твиттер команды.

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Де Томас должен заменить травмированного Фати. Для лидера атак "попугаев" этот вызов – премьерный. Дебютировать в составе "Фурии рохи" нападающий может в матчах квалификации к чемпионату мира-2022 против Греции (11 ноября) либо Швеции (14 ноября).

К слову, в нынешнем сезоне Рауль Де Томас провел 12 матчей в Ла Лиге, в которых забил 7 мячей.

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