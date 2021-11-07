27-річний форвард отримав виклик до збірної, повідомляє офіційний твіттер команди.

Барселона підтвердила травму Фаті – терміни відновлення залишилися таємницею

Де Томас повинен замінити травмованого Фаті. Для лідера атак "папуг" цей виклик – прем'єрний. Дебютувати в складі "Фурії рохи" нападник може в матчах кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти Греції (11 листопада) або Швеції (14 листопада).

До слова, в нинішньому сезоні Рауль Де Томас провів 12 матчів у Ла Лізі, в яких забив 7 м'ячів.

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