Луїс Енріке замінив Фаті бомбардиром Еспаньйола
Керманич збірної Іспанії Луїс Енріке оперативно підшукав заміну травмованому вінгеру Барселони Ансу Фаті. У табір національної команди поїде нападник Еспаньйола Рауль Де Томас.
27-річний форвард отримав виклик до збірної, повідомляє офіційний твіттер команди.
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Де Томас повинен замінити травмованого Фаті. Для лідера атак "папуг" цей виклик – прем'єрний. Дебютувати в складі "Фурії рохи" нападник може в матчах кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти Греції (11 листопада) або Швеції (14 листопада).
До слова, в нинішньому сезоні Рауль Де Томас провів 12 матчів у Ла Лізі, в яких забив 7 м'ячів.
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