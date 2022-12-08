"От себя лично и от всех нас, сотрудников: все началось 4 года назад, как быстро пролетело время. Я могу только быть благодарным тем, кто подписал меня (президенту Рубиалесу и спортивному директору Молине), всем сотрудникам Королевской федерации футбола, с которыми мы делились опытом и всяческими переживаниями.

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И, конечно же, спасибо игрокам, которые были примерными в своем поведении и верны предложенной идее. Мне жаль, что я не мог помочь вам больше. А также помощникам (врачам, физиологам, службе безопасности, диетологам и т.п.), которые работают, не покладая рук, чтобы помочь игрокам и техническому персоналу во всем, что нам нужно. Было очень приятно быть частью этого.

И последнее, но не менее важное – болельщикам, которые неизменно поддерживали нас во все времена и особенно в самые ответственные моменты. Пора прощаться и в этих случаях лишь небольшие размышления... То, что нужно национальной сборной – это поддержка во всех ее значениях, чтобы Луис де ла Фуэнте смог достичь всего того, что он ставит перед собой. Вперед, Испания. До встречи. Спасибо", – написал специалист в Twitter .

Луис Энрике с небольшим перерывом возглавлял сборную в течение 2018-2022 годов, доходил с ней до полуфинала Евро-2020 и играл в финале Лиги наций-2021. На ЧМ-2022 "Фурия Роха" вылетела в 1/8 от Марокко.

Новым коучем стал Луис де ла Фуэнте, последние 9 лет тренировавший молодежные сборные. Его первая задача – вывести национальную команду на Евро-2024.

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