"Когда я посмотрю игру снова, то думаю, что она принесет мне больше положительных эмоций, чем я испытываю сейчас. Мы лидируем в группе, и наша судьба зависит от нас самих, мне это нравится.

Испания – Германия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Испания провела хороший первый тайм, но в течение всей игры нам не хватало уверенности, что мы можем доставить больше проблем Германии. Они действовали по принципу "все или ничего", немцы нашли свой момент, но я все равно доволен своей командой. Гол Германии? Мы допустили ошибку, не свойственную нам.

Мне нравится наше отношение к игре и намерение показывать результат, а не говорить об этом. Мы собираемся быть сконцентрированы до последнего матча, победить и быть первыми в группе. Мы максимально уверены в том, что делаем и как это делаем", – цитирует Энрике Marca.

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