"Коли я подивлюсь гру знову, то думаю, що вона принесе мені більше позитивних емоцій, ніж я відчуваю зараз. Ми лідируємо у групі, і наша доля залежить від нас самих, мені це подобається.

Іспанія – Німеччина – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Іспанія провела хороший перший тайм, але протягом усієї гри нам не вистачало впевненості, що ми можемо завдати більше проблем Німеччині. Вони діяли за принципом "все або нічого", німці знайшли свій момент, але я однаково задоволений своєю командою. Гол Німеччини? Ми припустилися помилки, не властивої нам.

Мені подобається наше ставлення до гри та намір показувати результат, а не говорити про це. Ми збираємося бути сконцентрованими до останнього матчу, перемогти та бути першими у групі. Ми максимально впевнені в тому, що робимо і як це робимо", – цитує Енріке Marca.

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