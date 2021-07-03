Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что нисколько не волновался за проход своей команды в полуфинал Евро-2020.

"Это была одна из самых спокойных серий пенальти в моей карьере, потому что мы подготовились как следует.

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Мы все отработали на тренировках, поэтому ни мне, ни моему штабу ничего больше делать не оставалось.

С самого начала я говорил, что мы входим в число 7-8 команд – и это не преувеличение – которые могут выиграть турнир. Теперь мы в четверке", – цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, Испания лишь в серии пенальти сумела одолеть Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020.

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