Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке зізнався, що анітрохи не хвилювався за прохід своєї команди у півфінал Євро-2020.

"Це була одна з найспокійніших серій пенальті в моїй кар'єрі, тому що ми підготувалися як треба.

Швейцарія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 1:3) – відео голів і огляд матчу

Ми все відпрацювали на тренуваннях, тому ні мені, ні моєму штабу нічого більше робити не залишалося.

З самого початку я говорив, що ми входимо в число 7-8 команд – і це не перебільшення – які можуть виграти турнір. Тепер ми у четвірці", – цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Іспанія лише у серії пенальті зуміла здолати Швейцарію і вийшла у півфінал Євро-2020.

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