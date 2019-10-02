Лугано – Динамо: Буяльський оцінив готовність киян перед матчем Ліги Європи

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський поділився очікуваннями від поєдинку другого раунду групового етапу ЛЄ проти швейцарського Лугано.

"Ми два дні розбираємо Лугано на теоретичних заняттях. Тому на 99% знаємо суперника, знаємо його сильні і слабкі сторони. Постараємося зробити все те, що вимагає тренер. Завтра ще звернемо увагу на стандарти і будемо готові повністю.

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Можу запевнити, що вийдемо сконцентрованими на 120% і викладемося на полі. Як складеться матч – сказати важко. Результат залежатиме від дій кожного з нас, від зусиль, які ми докладемо.

Важкий графік? Фізична форма команди в такому режимі стала ще кращою. Втоми також немає. Для кожного футболіста краще грати, ніж просто тренуватися. Динамо потрапило в складну ситуацію, тому потрібно було виходити, перемагати та доводити вболівальникам свій клас. Всі готові до цієї гри і фізично, і психологічно.

Чи дивився на Лугано в чемпіонаті? Я цікавлюся лише матчами суперників у Лізі Європи, не дивлюся ігри внутрішнього чемпіонату. Бо вони виходять на єврокубки з подвійною-потрійною мотивацією. Це зовсім інші команди", – сказав Буяльський на передматчевій прес-конференції.

Зустріч між цими суперниками відбудеться 3 жовтня, початок о 22:00. В першому турі Динамо вдома обіграло Мальме (1:0).

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