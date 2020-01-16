toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Лучший тренер Бельгии 2019 года выбил Динамо из ЛЧ, лучший игрок – партнер Соболя, который обошел экс-динамовца

16 января 09:32 71 Читати українською
Лучший тренер Бельгии 2019 года выбил Динамо из ЛЧ, лучший игрок – партнер Соболя, который обошел экс-динамовца
Филипп Клеман / Getty Images

Представители Брюгге имели тотальную доминацию во время голосования за лучших игрока и тренера чемпионата Бельгии 2019 года.

Лучшим тренером стал наставник "черно-синих" Филипп Клеман, а среди игроков победил его подопечный – хавбек Ханс Ванакен.

Малиновский – лучший игрок чемпионата Бельгии в первой половине 2019-го, по итогам года – в топ-3

Клеман привел Генк Руслана Малиновского к неожиданному чемпионству в сезоне 2018/19, а в текущей кампании уверенно удерживает лидерство вместе с Брюгге. Команда также пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, выбив в квалификации киевское Динамо и ЛАСК. Одним из главных творцов этих успехов является Ханс Ванакен – в текущем сезоне звездный одноклубник Эдуарда Соболя отличился 9 голами и двумя ассистами в 20 матчах. Лидер Брюгге опередил в голосовании экс-динамовца Дьемерси Мбокани, который сейчас играет за Антверпен и возглавляет гонку бомбардирив лиги Жупиле (14 голов и 5 ассистов в 19 поединках).

Лучшим голкипером стал Симон Миньоле из того же Брюгге, лучший бельгийский легионер – Эден Азар из Реала.

Гент подписал замену Яремчуку из системы Ред Булла – он мог побороться за место Холанда

blog_ava
Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в Лондоне
17 января
1088
Теги
Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Бельгия Эдуард Соболь Эдуард Соболь Ханс Ванакен Ханс Ванакен Генк Генк Брюгге Брюгге Филипп Клкман Филипп Клкман
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
38
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук