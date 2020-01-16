Лучший тренер Бельгии 2019 года выбил Динамо из ЛЧ, лучший игрок – партнер Соболя, который обошел экс-динамовца

Представители Брюгге имели тотальную доминацию во время голосования за лучших игрока и тренера чемпионата Бельгии 2019 года.

Лучшим тренером стал наставник "черно-синих" Филипп Клеман, а среди игроков победил его подопечный – хавбек Ханс Ванакен.

Малиновский – лучший игрок чемпионата Бельгии в первой половине 2019-го, по итогам года – в топ-3

Клеман привел Генк Руслана Малиновского к неожиданному чемпионству в сезоне 2018/19, а в текущей кампании уверенно удерживает лидерство вместе с Брюгге. Команда также пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, выбив в квалификации киевское Динамо и ЛАСК. Одним из главных творцов этих успехов является Ханс Ванакен – в текущем сезоне звездный одноклубник Эдуарда Соболя отличился 9 голами и двумя ассистами в 20 матчах. Лидер Брюгге опередил в голосовании экс-динамовца Дьемерси Мбокани, который сейчас играет за Антверпен и возглавляет гонку бомбардирив лиги Жупиле (14 голов и 5 ассистов в 19 поединках).

Лучшим голкипером стал Симон Миньоле из того же Брюгге, лучший бельгийский легионер – Эден Азар из Реала.

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