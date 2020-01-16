Малиновский – лучший игрок чемпионата Бельгии в первой половине 2019-го, по итогам года – в топ-3

Руслан Малиновский до сих пор имеет большое уважение в Бельгии, хотя хавбек сборной Украины покинул тамошний чемпионат полгода назад.

Экс-полузащитник Генка стал лидером голосования за лучшего игрока лиги Жупиле в первой части 2019 года, информирует Sporza.

Кроме Малиновского, в первой пятерке было еще трое представителей действующих чемпионов Бельгии. Украинец вместе со своим бывшим одноклубником Леандро Троссаром имел колоссальное преимущество над конкурентами – 220 и 191 балл соответственно.

Vanaken krijgt een pak meer stemmen dan Mbokani in de 1e stemronde, Malinovski staat voorlopig op 1https://t.co/kMm4GM1U1b #GoudenSchoen pic.twitter.com/NJr89gNuoO — sporza (@sporza) January 15, 2020

Однако Малиновский не мог выиграть бельгийский Gouden Schoen, поскольку сменил летом чемпионат и за вторую часть прошлого года не получил ни одного голоса.

Лучшим игроком Бельгии в 2019-м назвали хавбека Брюгге Ханса Ванакена – 322 балла. Вторым стал бывший форвард Динамо Дьемерси Мбокани – 303 балла. Руслану Малиновскому хватило запаса для итогового третьего места.

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