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Малиновский – лучший игрок чемпионата Бельгии в первой половине 2019-го, по итогам года – в топ-3

16 января 00:33 201 Читати українською
Малиновский – лучший игрок чемпионата Бельгии в первой половине 2019-го, по итогам года – в топ-3
Руслан Малиновский в Генке / HLN

Руслан Малиновский до сих пор имеет большое уважение в Бельгии, хотя хавбек сборной Украины покинул тамошний чемпионат полгода назад.

Экс-полузащитник Генка стал лидером голосования за лучшего игрока лиги Жупиле в первой части 2019 года, информирует Sporza.

Кроме Малиновского, в первой пятерке было еще трое представителей действующих чемпионов Бельгии. Украинец вместе со своим бывшим одноклубником Леандро Троссаром имел колоссальное преимущество над конкурентами – 220 и 191 балл соответственно.

Однако Малиновский не мог выиграть бельгийский Gouden Schoen, поскольку сменил летом чемпионат и за вторую часть прошлого года не получил ни одного голоса.

Лучшим игроком Бельгии в 2019-м назвали хавбека Брюгге Ханса Ванакена – 322 балла. Вторым стал бывший форвард Динамо Дьемерси Мбокани – 303 балла. Руслану Малиновскому хватило запаса для итогового третьего места.

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Украинцы за рубежом Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Руслан Малиновский Руслан Малиновский Бельгия Ханс Ванакен Ханс Ванакен Генк Генк Леандро Троссар Леандро Троссар
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